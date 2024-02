Baskonia pakub Kotsarile uut lepingut

Kuna Euroliiga on hetkel rahvuslike karikamängude ja FIBA kvalifikatsiooniturniiride tõttu pausil, töötab Baskonia kahe oma mängija lepingu uuendamise nimel.

Basketnewsi teatel on töös Sedekerskise ja Kotsari lepingud. Mõlema mehe senised kontrahtid saavad läbi selle hooajaga.

27-aastane Kotsar on tänavu Euroliigas visanud keskmiselt 6,2 punkti ja võtnud 3,5 lauapalli. Tema hooaja parim mäng sündis vahetult enne koondisepausi, kui ta kogus Tel Avivi Maccabi vastu 10 punkti ja hankis 9 lauapalli.

26-aastane Sedekerskis on sel hooajal teinud läbimurde ning on toonud Euroliigas keskmiselt 9,8 punkti ja 7,2 lauapalli. Leedu korvpallur on reieluuvigastuse tõttu terve veebruari eemal olnud, kuid ta naaseb järgmisel nädalal.