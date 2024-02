Vitoria Baskonia vastumeelsus pallureid koondistesse lubada ning seal mängivate Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste saatus on õhus olnud kogu talve. Õnneks on nad kohal ja valmistuvad isuga EM-valiksarja kohtumisteks Põhja-Makedoonia ja Leedu vastu.

„Baskonia ei tahtnud, et me koondisesse läheks, aga nad ei saanud kätt ette panna,“ viitas Kotsar Euroliiga ja rahvusvahelise korvpalliliidu FIBA kokkuleppele, et sel hooajal teeb Euroliiga valikmängude ajaks pausi.