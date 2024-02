DELFI SKOPJES | Kolm põhjust, miks Eesti korvpallikoondis ärevaks teinud seisust välja tuli

Esimese poolaja viimasel minutil on seis Eesti poolelt vaadates 34:43 ja vastaste liider Nenad Dimitrijevic teeb, mida ise tahab. Ise patustatakse ridamisi pallikaotustega, ideed paistavad justkui otsas olevat. On see augustikuise Eesti-Tšehhi OM-eelvalikturniiri mängu kordus, kus ebaõnnestuti? Või suisa 2007. aasta, mil Eesti Skopjes täiesti lössi vajus?