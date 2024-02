Legendi tagasitulek? Võimu näidanud Petter Northug võib hooaja lõpus naasta Norra koondisesse

Norra suusakoondise peatreeneri Eirik Nossumi sõnul on Northug täitnud kõik tingimused, et MK-sarjas sõitvasse koondisesse naasta. Legend võib soovi korral osaleda isegi 2025. aastal Trondheimis toimuvatel maailmameistrivõistlustel.

„Ta on oma esitustega muljet avaldanud. On ilmselge, et ta on kandidaat märtsis Holmenkolleni MK-etapil toimuvale 50 km distantsile ja ka järgmisel aastal Trondheimi MM-il,“ rääkis Nossum.