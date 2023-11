Petter Northug jagas suusatajatele näpunäited suguelundi külmumise ennetamiseks

„Halb, väga halb. See oli ja on praegugi üsna tuim. Tegelikult on varbad veel hullemas seisus,“ rääkis 12. kohaga lõpetanud Lindhom pärast võistlust Iltalehtile.

Halfvarssoni jaoks polnud peenise külmumine esmakordne kogemus. Sama saatus tabas teda Rukal esimest korda kolm-neli hooaega tagasi. „Põrgut küll! Pidin seda kümme minutit üles soojendama. Minu ainus soovitus on, et kui võimalik, siis vältige selliseid olukordi. See on kõige hullem tunne, mis võimalik,“ ütles rootslane ajalehele Expressen.