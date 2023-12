Petter Northug kritiseeris Norra suusaliitu: Kläbo lepinguteema on neile suur mainekaotus

Ilma Norra suusaliiduga sõlmitud lepinguta poleks Kläbol olnud võimalik möödunud nädalal alanud MK-sarjas osaleda. Oktoobri keskel teatati, et lepingutingimustes on lõpuks kokku lepitud, kuid paar päeva hiljem pidi Norra suusakoondise juht Espen Bjervig oma sõnad sellel teemal tagasi võtma.

Petter Northugi sõnul on sõlmitud leping võit nii Norra suusakoondisele kui ka Kläbole. „Arvan, et mõlemad osapooled on sõlmitud lepingu üle rahul. Nüüd on kõigil võimalik rahus MK-etappideks valmistuda,“ kommenteeris Northug NRK-le.