Vägev! Aleksandr Selevko püstitas EMil võimsa Eesti rekordi ja hoiab kolmandat kohta

Eelmise aasta EM-il kogus lühikavas üle 90 punkti vaid üks võistleja, kelleks oli hilisem kuldmedalivõitja Adam Siao Him Fa (Prantsusmaa).

Kui mitmed rivaalid on Kaunase halli jää kvaliteeti kritiseerinud, siis Selevko selle arvamusega ei nõustu. „Mulle ja minu vennale meeldis see Kaunase areen kohe esimesest päevast peale. Tunneme end siin mugavalt.“

Lühikava lõpuks on Selevko kõrgel kolmandal kohal. Tema tulemuse suutsid üle sõita vaid Adam Siao Him Fa, kes asus 94,13 punktiga liidrikohale. Teine on eelmise EMi pronksivõitja, šveitslane Lukas Britschgi 91,17 punktiga.