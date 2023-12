AASTA UISUSPORTLANE | Kuidas valida Eesti uisuspordi ajalugu teinud Liivi ja Petrõkina vahel? Sisuliselt võimatu!

Tulemus MM-il

Aasta alguses toimunud kiiruisutamise MM-il sai Marten Liiv oma põhialal 1000 meetri distantsil üheksanda koha. Eestlane jäi esitusega suures plaanis rahule, kuigi tal oli ka õhkõrn medalivõimalus. „Taas kord sai selgust, et 1000 meetrit on äärmiselt ebastabiilne distants, kord oled siin, kord seal, alati on poodium erinev. Optimismi sisendas just britt Cornelius Kersteni kolmas koht – ta tegi tõesti väga hea sõidu, aga samas olen teda korduvalt võitnud ja ma ei näe põhjust, miks tulevikus ei või mina medalit võita,“ selgitas ta toona Delfile.