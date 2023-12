Eva-Lotta Kiibus raskest aastast: sain korralikult mõelda, miks, milleks ja kuidas edasi

„Viimane aasta on olnud ääretult keeruline ja raske. Veebruaris sain diagnoosi mõlema jala sääreluu stressmurrule, mille täieliku taastumise eelduseks oli kahe kuu pikkune treeningpaus,“ kirjutas Kiibus sotsiaalmeedias. „See on ühe spordihinge ja iluuisutaja jaoks terve igavik. Ootused ja tahtmised ajaga aina kasvasid ning treeningutele naastes ei suutnud leida tasakaalu ja lasin enda suurtel eesmärkidel dikteerida oma tegutsemist. Augustis koormusvigastus naases, jälle uus paus jäält, jälle kõik otsast peale. Lisaks füüsilisele mahajääämisele vormist, aina süvenev ebakindlus ning vaimne madalseis.“

„Sain korralikult mõelda, miks, milleks ja kuidas edasi. Kas edasi? Sellele küsimusele tuli vastus kohe, kahtlemata! Nii palju on veel ees ja teha,“ jätkas iluuisutaja. „Esmaseks eesmärgiks sai vormi saamine ilma vigastust uuesti esilekutsumata. Selline lähenemine on pikema perspektiiviga, kuid võtab rohkem aega. Seega tuli ka võistlustest seniks loobuda.“

Kiibus lisas, et armastab sporti ja iluuisutamist, aga sellega kaasneb ka raskustega toimetulemine. „Ja ma usun, et ma tulen toime, olen jääle naasmisest nädalast nädalasse panustanud ning pühendunud igapäevaselt treeningutele. Mu kõrval on tugev ja motiveeritud tiim, kellega koos ma suudan oma eesmärgid täita.“