Poolfinaalis jalust maha sõidetud rootslanna: see on jama!

Davosi vabatehnika sprindi poolfinaalis ei mahtunud koos rajale ära norralanna Kristine Stavås Skistad ja rootslanna Emma Ribom, kelles viimane kukkus ja jäi sõidus viimaskes. Etapi üks suursoosik Ribom oli finišis marus. „See on jama! Meil oli selge plaan, aga viimases kurvis juhtus midagi, mistõttu mul polnud võimalik jalgadele jääda,“ rääkis 26-aastane rootslanna. „Ma pole video veel näinud, aga mu suuskadele astuti peale.“

Rootsi koondise peatreener Stefan Thomson oli veel resoluutsem. „Skistad sõitis Ribomile otsa ja lõi ta jalust. Skistad tuleks maha võtta. On üsna selge, et ta kukutas Emma, ​​kuid žürii peab seda tavaliseks võistlusolukorraks. See pole loogiline. Näete ise, kui marru ma praegu selle peale lähen,“ lausus ta.