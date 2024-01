Rootsi tippsuusataja tögas laskesuusatajaid: ma võrdleksin neid turvameestega

Käimasoleval Tour de Skil neljandat kohta hoidev Poromaa tunnistas, et talle üldse ei meeldi viimaste aastate trend, kus murdmaasuusatajad otsustavad ala vahetada ja hakkavad tegelema laskesuusatamisega.

„Mulle pole laskesuusatamine kunagi meeldinud. Juba lapsest peale. Ma ei mõista, miks see spordiala on nii populaarne ja see ärritab mind pisut,“ sõnas 23-aastane Poromaa Rootsi rahvushäälingu saates „Kallprat“.