Tour de Ski: kes võidab USA ja Rootsi naiste duelli, kas Kläbole on Norra tšempionaadil vastast ja mida suudab Eesti trio?

Tänavu, mil suusatamises on vaheaasta ehk MM-i ei toimu, kerkib tähtsaimaks võistluseks laupäeval startiv Tour de Ski. Seekordne suusatuur on üle aastate taas pikem ja kurnavam, kestes seitse etappi, millest kaks on sprindid, ent samas kuuluvad kavva ka 15, 20 ja 25 km distantsid, lisaks kurikuulus lõputõus tuuri viimasel päeval. Suusatajad peavad seega korralikult rügama, et au ja kuulsus välja teenida. Kusjuures suusanaiste palaval soovil on nende võistlusmaa sama pikk kui meestel.