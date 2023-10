Johannes Kläbo veab Norra suusaliiduga vägikaigast ja ähvardab MK-hooaja vahele jätta

Järgmiseks hooajaks iseseisvalt treeniv Kläbo on rahvusmeeskonnaga vaielnud muu hulgas esindusriietuse ja sponsorite nähtavuse üle. Olümpiavõitjal on rohkelt isiklikke toetajad, kuid koondise riietusele mahub suusaliidu toetajate kõrvale vaid üks isikliku sponsori logo.

Läbirääkimistel esindab Kläbot tema mänedžerist isa Haakon. Kolmapäevasel pressikonverentsil ütles suusataja, et läbirääkimised on edenenud, kuid kokkuleppele pole veel jõutud. Sportlane on enda sõnul tulnud niigi liidule vastu, sest ta maksab ise oma määrete ja laagri eest. Vastutasuks soovib Kläbo kasutada mitme sponsori logosid ja saada hooaja keskel puhkust – norralane sooviks peale Tour de Ski-d üheksaks päevaks jalad seinale lüüa.