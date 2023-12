Laupäeval algava Tour de Ski kaks suurfavoriiti jäid koroonasse

„Plaan on Tour de Skil osaleda, aga eks näis. Võtame päev-päevalt,“ ütles Anderssoni isa ja treener Per-Ola Andersson Viaplayle, vahendab Expressen.

Koroonas on Rootsi koondislastest ka Moa Lundgren (naiste MK-sarjas 12.) ja Oskar Svensson (meeste sarjas 50.). Nemad jäid haigeks enne jõule ja on juba kinnitanud, et Tour de Skil ei stardi.