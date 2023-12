Ei mingeid sokke! Saudi Araabia jalgpalliklubid kingivad oma staaridele Bugattisid, luksuskellasid ja reise troopilisele saarele

Kõmuleht The Sun avaldas, mida Euroopa tippliigad hiljuti Saudi Araabia vastu vahetanud staarid nagu Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kante ja Riyad Mahrez võiksid oma kuuse alla oodata, tuginedes anonüümseks jääda soovivatele luksuskaupade spetsialistidele, kes Lähis-Ida eliidiga harjunud kaupa tegema.

Tolle allika sõnul on mõned Saudi Araabia liigade tipptiimid mängijatele kinkinud luksusautosid nagu Ferrari SF90 Spider, Bugatti ja Lamborghini. Samuti on kinginimekirjas olnud ultraluksuslikud 300 000 naela (345 000 eurot) maksvad kellad firmadelt nagu Jacob ja Bugatti Chiron.

„Meil on tipptasemel tähed, kes väärivad haruldasi asju. Me tahame neile näidata, et neid koheldakse unikaalsena, sest nad ise on seda ka,“ ütles allikas. „Osade mängijate ja treeneritiimi liikmete jõulud tulevad väga head.“

Ta lisas, et klubid on hulganisti tellinud ka Yves Saint Laureni luksuskotte ja Globe-Trotteri kohvreid, mille hind poes on 5500 naela (6300 eurot).

Üks teine allikas, kelle töö on ärimeestel ja VIP-idel aidata sisseoste teha, väitis, et talle on ühest klubist antud 3,1 miljoni naela (3,5 miljoni euro) suurune eelarve, tagamaks, et nende parimad pojad saaksid jõulude ajal mõnes ilusas paigas natuke pead tuulutada.

Tuusikute seas, mida mängijatele jagatakse, on näiteks reisid Pariisi ja peatumised moepealinna kalleimates hotellides (Pariisi Four Seasons George V hotelli öö hind 17 000 eurot) ning erasaartele Maldiividel.