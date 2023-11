Saudi Araabia korraldab Messi ja Ronaldo vahelise „viimase tantsu“

2024. aasta veebruari esimesele nädalale kavandatud matšid toimuvad äsja avatud Kingdom Arenal. Eeldusel, et Messi ja Ronaldo sel turniiril oma koduklubi särgi selga tõmbavad, näeb just siis kahe jalgpalliikooni järjekordset vastaseisu.

Messi ja Ronaldo on aastate jooksul omavahel vastamisi läinud 36 korda. 16 korda on nendes mängudes väljakult võitjana lahkunud argentiinlase võistkond, 11 võitu on Ronaldol ning üheksal korral on matš lõppenud viigiga.