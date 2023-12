TIPPHETKED | Kalev/Snabb sai Pärnu Sadamalt 41-punktilise jõulupaki

Pärnul on tabelis kuus võitu ja kümme kaotust, millega nad on tabelis 12. kohal. Viimane play-offi joone peale olev meeskond TalTech/Opibet on võitnud kaheksa kohtumist. Kalev/Snabb on kahe võiduga liiga punane latern, sealjuures on meeskond kaotanud 14 matši järjest.