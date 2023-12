Leedu parimaks naissportlaseks valiti breiktantsija, kes edestas ka ujumisstaari

Naiste seas oli konkurents tihe. Lõpuks eelistati 16-aastast Banevicit, kes tuli tänavu breiktantsus nii maailma- kui ka Euroopa meistriks. Breiktants on esimest korda olümpiakavas 2024. aastal Pariisis ja tänu MM-tiitlile on Banevicil olümpiapilet taskus.

26-aastane Meilutyte on Leedu parimaks naissportlaseks valitud viiel korral ja tänavu polnud ta autasuta jäämises sugugi pettunud. „Mul pole tõesti kahju. Dominika väärib auhinda täielikult. Ta on väga tugev ja intelligentne tüdruk. Soovin talle, et ta naudiks sporti ja ei kaotaks rõõmu, mida sport pakub,“ rääkis ta Leedu Delfile.