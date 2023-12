Drelli ema Marelle Grünthal-Drell poja NBA-lepingust: see on Henrile tasu aastatepikkuse tehtud töö eest

„See oli omamoodi üllatus, annab mõttega harjuda veel. Teiselt poolt on see Henrile tasu aastatepikkuse tehtud töö eest,“ ütles Grünthal-Drell kirjalikus vastuses.

23-aastase Drelli kahesuunaline leping ehk ametlikult two-way contract tähendab, et Chicago Bulls võib teda kasutada nii esindusmeeskonnas kui ka tütarklubi Windy City Bullsi ridades, kus Eesti koondislane mängib kolmandat hooaega. Seega on tal šanss saada Martin Müürsepa järel teiseks eestlaseks, kes on ametlikus NBA mängus platsile jooksnud.