Mida tähendab Henri Drelli leping Chicago Bullsiga? Millal on teda NBA-s platsile oodata?

Milleks kasutavad NBA klubid two-way lepingut? | Tavaliselt noorte või nooremapoolsete mängijate, kes pole NBA-s veel läbi löönud, enda juures hoidmiseks. Taolist lepingut saab sõlmida ainult palluritega, kes on NBA-s mänginud kuni kolm hooaega. Kahesuunalised lepingud on NBA-s üsna uus nähtus, need võeti kasutusele 2017. aastal. Alates tänavusest hooajast on kõikidel klubidel lubatud samaaegselt kasutada kolme kahesuunalist lepingut. Kuna Bullsil oli limiit täis, tuligi Justin Lewis lahti lasta, et Drellile koht tekitada.