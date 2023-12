FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Selgroogu vigastanud Aivar Rehemaa operatsioon kulges edukalt

Laupäeva hilisõhtul teatas Eesti suusaliit, et Rehemaale tehtud operatsioon kulges arstide hinnangul edukalt. „Nüüd algab taastumise protsess. Aivari enda sõnul on tunne märkimisväärselt parem, kui oli hommikul ja jalad liiguvad kenasti. Edasine tegevuskava (sh Eestisse reisimise aeg) selgub lähipäevil ja lähtub arstide soovitustest ning üldisest taastumise protsessist,“ teatas Eesti suusaliidu tegevjuht Kristo Koll pressiteate vahendusel.

Ajalehes VG kommenteeris juhtunut MK-etapi tegevjuht Kristin Mürer Stemland, öeldes, et neil pole praegu õnnetuse kohta väga palju informatsiooni: „Teeme alles selgeks, mis juhtus. Meie fookus on seni olnud selle inimese aitamisel, keda see puudutab, ja tagamisel, et temaga oleks kõik hästi. Pärast võistlust vaatame edasi.“