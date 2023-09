Eesti murdmaakoondis jätkab vanaviisi, püüdes uusi kõrgusi. „Tugeva tulemuse korral midagi raha taha ei jää“

„Mitu liustikut üle Euroopa on korraga remondis. Kõikidel koondistel on sellega võrdselt raske. Esialgu lubati meid Ramsaus 2. oktoobrist lumele, aga nüüd on seda tähtaega nädala võrra edasi lükatud. Oleme algul mägedes allpool ja saame nädala jagu suusatada,“ rääkis Rehemaa, kelle hoolealused on muidu lumel harjutanud kõikidel kuudel peale juuli. Pärast väikest puhkust ja Otepää laagrit ootab novembris ees juba traditsiooniline lumelaager Olosel, esimesed kontrollvõistlused ja Ruka MK-etapp novembri lõpus.