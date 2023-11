KOMMENTAAR | Isiklik vimm tõmbab olümpiaunistusele kriipsu peale

Oma jonni ajajaks ei pea ma eelmisel olümpial kuldse neliku ankrunaiseks olnud ja individuaalselt pronksi võitnud Katrina Lehist. Jah, ta on valinud koos treener Nikolai Novosjoloviga oma tee, ent nagu viimane, Legnanos peetud võistlus näitas, on see õige tee. Hoopis peatreener Kaido Kaaberma ja vehklemisliidu juhtkond on jäänud kinni oma soovidesse ning teevad sellega karuteene kogu koondisele.