Sordol on Jaapanis kõrge eesmärk: tahaks väga võita

Eelmisel aastal ebaõnnestus Sordol Jaapani võistlus, sest teisel kiiruskatsel põles tema Hyundai Rally1 masin maani maha.

40-aastane Hispaania rallisõitja rõhutab, et see vahejuhtum on unustatud. Sordo ei varja, et tuli Jaapanisse võidumõtetega.

„Edu saavutamise seisukohalt on kõige olulisemad head märkmed ja hea seadistus. Nendel teedel on hädavajalik, et autoga oleks lihtne sõita ja kurvides oleks tunne mugav. Tahaks väga võita,“ sõnas Sordo ralli eel.

Jaapani fännid avaldasid Sordole juba eelmisel korral suurt muljet.

„Jaapani ralli on raske, sest teed on kitsad ja käänulised. See on aga suurepärane võistlus ja ma naudin seda, kuigi eelmisel aastal ei saanud ma tulekahju tõttu palju kilomeetreid. Õhkkond on suurepärane ja inimesed austavad rallit väga,“ ütleb Sordo ja lisas: „Eriti ülesõitudel on alati palju fänne hõiskamas, sest teed on kõrgel mägedes, kuhu võib olla raske pääseda.“

Jaapani ralli algab neljapäeval. Kokku sõidetakse tõusva päikese maal 22 kiiruskatset. Võistluse ajakava näeb siit.