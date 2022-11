RED BULLI VIDEO | Dani Sordo auto põles Jaapani rallil maani maha

„Meeskonnaga on kõik hästi ja see on peamine. Sellist vaatepilti ei taha keegi näha, suur draama ja meeletu pettumus,“ rääkis Hyundai ajutine pealik Julien Moncet WRC+ eetris. „Rohkem infot meil hetkel pole kui see, mida oleme videost näinud.“

„Kardan, et siin on raske tehniliste probleemide põhjustele jälile saada, sest autost pole lihtsalt midagi järel. Tundub, et hübriidajam põleb samuti, seega ma ei tea, kuidas seda üldse peatada,“ jätkas Moncet. „Auto väljalasketoru on taga paremal küljel, ma ei oska muud hetkel pakkuda. Põhjuseid võib olla palju. Püüame analüüsida seda, mis on järele jäänud, aga ma pole kindel, et midagi teada saame.“