Eesti vehklemisliidu president: leidub inimesi, kes ei taha meie naiskonda olümpial näha

Te võite sellise kommentaari peale vihastada, aga uskuge - ühe naiskonna komplekteerimine on kindlasti raskem, kui Teie ette kujutate. Võiks komplekteerida Eesti naiskonna selle järgi, millisel kohal on sportlane parajasti maailma reitingus. Või siis üksnes Eesti reitingu järgi. Võimalusi on mitmeid. Oma kommentaaridega ei aita te aga Lehisel vormi tagasi saada. Ka peale MK-etapil saadud kolmandat kohta oli sportlane ratsionaalselt tasakaalukas ja rõhutas, et enne võistluse algust polnud tal selgust, kui kaugele suudab sel turniiril jõuda.