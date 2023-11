Levadia esitas kohtunike tegevuse vastu protesti

Levadia protesti põhjuseks on VARi eksimus - videokohtunikud tühistasid käepallile viidates Levadia värava. Ka EJLi kohtunike osakonna analüüsist selgus, et värav tühistati ekslikult .

Klubi rõhutab oma pressiavalduses, et Levadia on kohtunike kallutatud suhtumise osaliseks saanud ka varem.

„FCI Levadia ei seisa esimest korda meistrivõistluste jooksul silmitsi vastuolulise ning kallutatud suhtumisega kohtunike meeskonna poolt. See on viinud punktidest ilmajäämiseni ning selle tulemusena võib see mõjutada kohtade jaotust meistrivõistlustel! Iga klubi kulutab palju raha, aega ning tervist soovitud tulemuse saavutamiseks. Suure hulga inimeste aastapikkune raske töö, mis võib olla nullitud kohtunike eksimuste tõttu,“ seisab Levadia pressiteates.

„Küsimus on, miks see toimub?! FCI Levadia vajab tugevaid, konkurentsivõimelisi klubisid ja tugevat, õiglast meistrivõistlust. Me tahame võrdseid, õiglasi reegleid ning nende tõlgendusi kõigile meistrivõistlustel osalejatele. Parim võitku! See on FCI Levadia jalgpalliklubi, juhtkonna ning mängijate seisukoht!“