Liis Rametta saavutas Hawaiil Ironmani MM-il eestlannade läbi aegade parima koha

„Seda kõike on raske sõnadesse panna,“ ütles Charles-Barclay finišis, olles neljal varasemal korral lõpetanud teisel kohal. „Ma olen seda võitu oodanud alates hetkest, kui ma triatloniga alustasin. Lõpuks sain selle kätte. Ma olen väga-väga õnnelik!“

Eesti naistest pälvis Liis Rametta N40-44 vanuseklassis kuuenda koha ajaga 10:02.04. Kõikide vanusegruppide üldarvestuses oli eestlanna 77. Nii aeg kui ka üldkoht on Eesti naiste läbi aegade parimad, mis on Hawaii Ironmanil saavutatud. „Ujumine, mis on minu nõrgim ala, läks võib-olla isegi kõige paremini. Rattal oli kõva vattide punnitamine ja jooks oli korralik kannatamine,“ ütles Rametta. „Oli päris raske päev, kuid olen koha ja ajaga rahul.