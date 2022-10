Eestlanna võitis Ironman California ning tagas pääsu MM-ile

„Just teise ringiga saingi vahe teiste naiste ees sisse ja möödusin ka paljudest meestest. Teine vahetusala oli jälle staadionil, kus pidi natuke tiirutama enne kui jooksma sain,“ meenutas eestlanna. „Jooksurajale läksin juba esimese naisena liidritähisega rattur selja taga. See oli uus kogemus. Jooksurada oli enamasti kergliiklusteel jõe ääres. Endiselt puhus korralik tuul. Pidin nokatsi teist pidi pähe panema, sest muidu see lendas minema. Esimesel kilomeetril krambitas veidi reie pealne lihas, aga see möödus ja tegelikult oli esimesel 15 kilomeetril ikka väga hea enesetunne. Seejärel hakkas talla all midagi hõõruma ja tekkis kuum valulik koht iga kord kui jalale maandusin. Üritasin sokki kohendada, aga see ei aidanud. Umbes 18. kilomeetri paiku peatusin ja võtsin soki üldse jalast ära. See aitas, aga seda tehes tundsin, kuidas tagalihas ja reiepealne tõmbasid krampi. See tegi ärevaks. Jooksin enam vähem okeitempoga edasi kuni 29. kilomeetril tundsin, kuidas enam ei saanud liikuda, sest tagalihas tõmbas täiesti krampi. Väike peatus, venitus ja paar käimissammu ning õnneks suutsin jooksmist jätkata. Niimoodi juhtus viimasel kümnelkilomeetril veel neli-viis korda. Õnneks oli edu teise koha ees üle 20 minuti ja nendel hetkedel kui jooksin, suutsin hoida 4:30 - 4:45 min/km tempot. Igas toidupunktis võtsin korralikult jooki ja sõin plaanipäraselt, aga eks see vastutuult rattas raiumine oli jätnud oma jälje. Finišijoone ületasin elus esimest korda Ironmani naiste üldvõitjana.“