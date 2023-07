Eesti triatleet tegi elu parima esituse: sain enda luuludele kinnitust, et minek on tõepoolest hea

„Pean võidust olulisemaks, et sain enda luuludele kinnitust, et praegune minek on tõepoolest hea,“ ütles Jeret võistluse järel. „Tegin oma parima ratas+jooks kombo, mille üldse kunagi olen teinud võistluse käigus. Kuna üleüldine konditsioon on juba pikemat aega olnud hea ning tundub, et kolme nädala tagune Varssavi aegne haigus seda ka ei mõjutanud, siis tuleb loota, et tegemist pole tippvormiga, vaid väikese sportliku taseme tõusuga. Selle pealt on hea sukelduda MM-i ettevalmistusse.“