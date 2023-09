Nikolai Novosjolov: olümpiale pääsemiseks peab Katrina Lehis tegema midagi uskumatut

Nikolai Novosjolov istub T1 kaubanduskeskuses asuva vastvalminud vehklemissaali rõdul ja laseb silmadel libiseda üle tühjade vehklemisradade. Hommikused trennid on lõppenud, järgmiste õpilaste tulekuni on veel palju aega.

„Sellise saali omamine on kindlasti eluunistuse täitumine. Meil olid kesised tingimused, harjutasime kooli võimlates, aeg oli piiratud ja aparatuuri tuli pidevalt ühest kohast teise vedada. Kui alustasin koostööd Katrinaga, oli saali vajadus väga terav. Tippsportlane on mõnikord trennis üle kolme tunni,“ räägib Novosjolov.

Oma saal ning Tokyo olümpiavõitja Katrina Lehise keerulisest seisust välja aitamine ja tagasi tippu viimine on Novosjolovi viimase aja kaks suurt väljakutset. „Katrina august väljatulekust julgen rääkida siis, kui oleme saavutanud edu rahvusvahelisel areeni. Praegu tunnen, et liigume õiges suunas,“ sõnab Novosjolov. Veel juulis oli MM-i ebaõnnestumisest pinge suur ja kired lõkkel.