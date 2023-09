Ootamatu haigushoog põhjustas liiklusõnnetuse, tipprattur võitleb haiglas elu eest

Avarii hetkel oli autos ka van Hooydoncki rase naine, kes istus kõrvalistmel, kuid tema pääses õnneks vigastusteta. Veel said õnnetuses kannatada kolm inimest – sealhulgas üks laps –, ent nende vigastused ei ole tõsised.

Van Hooydoncki kodumeeskond Jumbo-Visma kinnitas sotsiaalmeedias, et ta on haiglaravil.

„Saame kinnitada, et täna hakkas meie ratturil Nathan van Hooydonckil autot juhtides halb ja see viis liiklusõnnetuseni. Me ei saa kinnitada kuuldusi, nagu oleks tema seisund eluohtlik. Talle tehakse veel täpsemaid uuringuid,“ teatas meeskond.