Taaramäe katkestas Vuelta, Evenepoel võttis emotsionaalse võidu

Taaramäe jaoks on tänavune Hispaania velotuur olnud korralik kannatuste rada, kirjutab ERR Sport. „Ma ütlesin enne tuuri, et enesetunne on liiga hea ja ettevalmistus on hea olnud, aga millegipärast on asi täiesti error'is,“ sõnas Taaramäe enne 14. etapi algust ERR-ile. „Paremaks ilmselt ei lähe ja mingit selgitust on raske öelda.“