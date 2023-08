DELFI VIDEO | Artur Konontšuk: päris palju läksime pea ees sisse ja võtsime totraid viskeid

Kui kohtumise alguses Eesti ründemäng lippas, siis kaitses astuti võõrustajatest üsna hõlpsalt mööda ja kümne minuti järel oli tablool 23 : 23 viik. „Mäng ei valeta, päris mitu korda astuti meisst nagu postist mööda. See oli esimesel poolajal meie põhimure ning kahe poolajal vahel ütles Jukka [Toijala] esimese asjana, et me olime kuidagi väga pinges. Ikka üritad kodupublikut nautida, aga vahepeal võib tekkida vastupidine efekt. Teine poolaeg oli parem. Valus kaotus, aga tegu on turniiriga ja suutsime hoida vahe minimaalsena,“ lausus kohtumises koondise parimana 16 punkti toonud Konontšuk.