VIDEO | Maailma parim jalgpallur lõi debüütmängus kauni värava

Benzema pidas Reali eest aastate jooksul 648 kohtumist ning lõi 354 väravat. Reali ridades on ta viiel korral kroonitud Meistrite liiga võitjaks ning neljal korral Hispaania meistriks. Hispaania karika on ta võitnud kolmel korral ning Superkarika ka kolmel korral. Klubide MM-tiitleid on tal viis. Individuaalselt on suurimaks tunnustuseks 2022. aastal võidetud Ballon d’Or ehk maailma parima jalgpalluri auhind.