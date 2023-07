Treeningul saadud vigastus lõpetas maailmameistri karjääri

Legendaarse Hispaania mängija ligi 20-aastase karjääri lõpetas hooajaeelsel treeningul saadud ristsideme rebestus. Nüüd teatas mängija, et on otsustanud lõplikult putsad varna riputada.

„Täna on minu jaoks kurb päev. On aeg öelda hüvasti alale, millele olen pühendanud kogu oma elu. Täna on aeg jätta hüvasti oma kolleegidega, kes on nagu mu pere. Jään teid igatsema,“ teatas Silva sotsiaalmeedias.

„See on kurb päev mitte ainult meie klubile, vaid tervele jalgpallimaailmale. Karjääri lõpetab suurepärane mängija ja legend, kes on hämmastanud kõiki. Oleme tohutult uhked, et saime viimase kolme aasta jooksul siin mängimas näha üht suurimat talenti. Ambitsioon, mida ta on oma karjääri igas mängus näidanud, on olnud rõõmuks meie meeltele ja eeskujuks kõigile noortele,“ kirjutas Real Sociedad Silvale tänusõnumi.