AMETLIK | Pärnu Vaprus sai hooaja lõpuni väärt täienduse

Henri Välja tunneb rahulolu, et tema uus koduklubi on just Pärnu Vaprus. „Nende senine hooaeg on olnud silmapaistev, kuid minu jaoks ei ole see suur üllatus, sest meeskonna hea komplekteerimine mängijate ning treenerite tiimi näol on Pärnul olnud tasemel. Meeskonnas valitsevast õhkkonnast ja treeningutest olen kuulnud ainult head, mistõttu selle otsuse langetamine polnud minu jaoks raske. Julgen öelda, et tingimused Pärnus on ühed Eesti parimad, kui mitte kõige paremad,“ kirjeldas Välja.