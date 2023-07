Skandaal Prantsusmaa laskesuusakoondises: olümpiavõitjat kahtlustatakse krediitkaardipettuses

Julia Simon on laskesuusatamise üks suurimaid staare. Eelmisel hooajal võitis ta MM-ilt kolm medalit ja oli parim ka MK-sarja üldarvestuses Rootsi rivaali Elvira Öbergi ees.

L'Équipe'i andmetel on Simoni kohta laekunud politseisse kaks teadet krediitkaardipettuste kohta. Süüdistavad inimesed on koondisekaaslased, kellest üks on olümpiavõitja Justine Braisaz-Bouchet.