Märtsikuise MK-etapi kuues mees lõpetab 26-aastaselt laskesuusakarjääri

Hooaja järel teatas aga Norra laskesuusaliit, et mees on nii kehv, et ta pole enam asja isegi B-koondisesse. „Pean tunnistama, et see tuli suure šokina ja seda on raske alla neelata. Ma ei uskunud, et võin koha koondises kaotada, sest enda meelest tõestasin ennast Östersundis. Ma ei uskunud, et keegi noortest surub mind välja,“ ütles Fjeld Andersen NRK-le.