Madalseis? Suusatamise MM-i korraldamiseks avaldas soovi vaid üks riik

Järgmisena toimetab rahvusvaheline suusaliit (FIS) kandidaadile ametlikud kandideerimisdokumendid. Lõpliku otsuse teeb FIS-i juhatus 2024. aasta mais toimuval kongressil, aga eeldatavasti on see vaid formaalsus. „MM on nii sportlikult kui ka rahaliselt meie riigile oluline suursündmus. Kodused võistlused on meie sportlastele alati eriti selge siht, kuhu pürgida,“ ütles Soome Suusaliidu president Markku Haapasalmi.