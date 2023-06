Seksuaalne väärkohtlemine rohkem kui 20 mängija suhtes. „Ta soovis tehingu sõlmimiseks alastipilte!“

Läbi Snapchati mobiilirakenduse tegutsevat agenti kirjeldatakse kui terava jalgpallisilma, märkimisväärse töövõime ja muljetavaldavate teadmistega klubide võimalikest tehingutest.

Tema firma käive on igal aastal mitu miljonit ja ta on olnud Rootsi eliitmängijate mitmete üleminekute taga.

Tema abistamiseks on tal mitu registreeritud agenti, kes formaalselt mängijaid esindavad. Mitmed erinevad mängijad, kelle vahendajaks on või on olnud Snapchati agent, ütlevad, et „paberil“ esindasid neid teised agendid. Nendega oli mängijate kontakt minimaalne või sootuks olematu. Snapchati agent ise pole Rootsi Jalgpalliliidus registreeritud.

Nüüd on paljastanud GP ja Football Channeli uurimine, et agent on mitmeid mängijaid „seksuaalselt kuritarvitanud“. Ta palub mängijatel ülemineku eest saata intiimseid pilte ja saadab klientidele fotosid ka enda privaatsetest kehapiirkondadest.

Sünged tunnistused

Üks mängija, kes oma nime ei soovinud avaldada kommenteeris toimuvat pikemalt. Ta tunnistas, et kartis toimunud teistele rääkida, kuna tundis häbi. Samuti ei soovinud ta enda mängijakarjääriga riskida. Hetkel, mil ta muret jagas hakkasid asjad taas paika loksuma.

„Tahtsin temaga heades suhetes olla. Nägin, et teised mängijad arenesid tema abiga. Nüüd tagantjärele kahetsen, et ma sellest varem aru ei saanud. Ta kasutas oma positsiooni mängijate suhtes, kes tahtsid karjääris edasi liikuda,“ rääkis üks mängija.

Tunnistusi on andnud ka teised mängijad, kuid nime avaldada ei soovi keegi. Mõni sellepärast, et kardetakse, et nende karjäär saab negatiivselt mõjutatud. Teine jälle sellepärast, et teema on tundlik ja äärmiselt isiklik.

„Ta selgitas mulle, et soovib tehingu sõlmimiseks minu riista näha. Ma keeldusin ja nii jäigi üleminek katki,“ kommenteeris järgmine mängija võigast kogemust.