Kergejõustikutähtede tootmistehase uus uskumatu lugu: telefonimüügimehest maailma põnevaimaks multiatleediks

Aasta tagasi oli Cordell Tinch täiesti tavaline Wisconsinis elav 21-aastane nooruk, kes teenis elatist U.S. Cellularis telefone ja mobiilipakette müües. Sporti ta enam ei teinud, kõikvõimalike aladega seotud unistused olid maha maetud. Nüüd on ta kergejõustikuhooaja kõige kuumem komeet.

Hämmastav, kuidas Eestis jätkuvalt jauratakse sel teemal, et USA üliõpilasliigas NCAA-s tehtud tulemused ei maksa mitte midagi ja tiitlivõistlustel ei saavuta need sportlased tühjagi. Ei teagi, kas see on jonn või lihtsalt rumalus. Kõige lihtsam seda vingumist vaigistada on tuues USA näite. Tegu on maailma kõige kõvema kergejõustikuriigiga, mille tipud tulevad ju sisuliselt kõik NCAA-st. Punkt.