Põhjanaabrite meedia: Soome võõrustab MM-etappi ka järgmisel kolmel aastal

Teoreetiliselt linna ja korraldajate leping ei garanteeri, et Soome ralli on MM-sarja kavas 2026. aastani, sest ametlik leping promootoriga kehtib selle hooaja lõpuni ning ametlikku teadet jätkamise kohta pole. Põhjanaabrite meedia sõnul on see siiski selge vihje sellele, et erinevad osapooled jõudsid kokkuleppele ja puudu on nüüd vaid ametlik kinnitus.