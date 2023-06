Hooaja esimese esikoha võtnud Hyundai tiimipealik: vormel 1 sarjas ma ei võitnud kunagi midagi

Kaua oodatud kaunikene. Abiteboul on pikalt tiirelnud FIA egiidi all toimunud võistlustel, sest ta oli ligi kümme aastat seotud vormel 1 sarjaga. 2013. aastal Caterhami ja 2014. kuni 2020. aastani Renault tiimi juhtinud prantslase hoolelaused talle ühtegi võitu ei toonud. Parimaks jäigi tema viimane hooaeg, kui Daniel Ricciardo sai kaks kolmandat kohta.

Mees hüppas korraks nõustajana läbi ka vormel 2 sarjast, kuid alates sellest hooajast juhib ta Hyundai rallimeeskonda ning Sardiinias lõpetas tema hoolealune Thierry Neuville esikohal. „Pean ütlema, et vormel 1-s ma ei võitnud kunagi, mistõttu on mul hea meel olla kohas, kus võin võita,“ sõnas Abiteboul DirtFishile läbi huumoriprisma.

„Nali naljaks. Olime suurepärased ja meeskond teenis võitu. Olime sellele varemgi lähedal. Hyundai on varemgi stabiilselt olnud poodiumil, kuid ilmselgelt on näha trendi. Kuid me ei saa eitada, et Toyota hakkas meil MM-sarjas eest rebima. Ilmselgelt oli võit ja meeskondlik tulemus olulised MM-tiitli eest võitlemiseks, kuid asi pole ainult selles, vaid kogu dünaamikas,“ selgitas Abiteboul.