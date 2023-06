DELFI VIDEO | Urmo Aava nimetas WRC sarja hetke põhiprobleemi ja pakkus sellele lihtsa lahenduse

„Mina väga toetaks seda, kui me suudaksime rahvusvahelises autospordiliidus WRC rallide korraldajatega ära standardiseerida pühapäevase päeva. Et alati oleks neli kiiruskatset ning enne punktikatset toimuvatel kolmel katsel võiks anda igaühel punkti või punkte. Ma arvan, et see muudaks pühapäevast päeva täielikult,“ rääkis Aava tänasel Rally Estonia pressikonverentsil Tallinnas Rotermanni keskväljakul.

„Kui keegi suudaks välja pakkuda lahenduse, et iga katse annab punkti - süsteem, mis juuniorsarjades on olnud kasutusel -, siis tegelikult motiveeriks see (katkestajaid) superralli süsteemis tagasi tulema, kõvasti pingutama ja iga katsevõidu eest käiks kõva andmine. Ma arvan, et huvi oleks ralli stardist kuni finišini palju suurem - mitte ainult kohapeal, vaid üle maailma. See oleks täielik mängumuutja.“