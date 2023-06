Madridi Real jääb esiründajast ilma? Saudi Araabia klubi tegi Karim Benzemale ulmelise pakkumise

Mainekas väljaanne The Athletic kirjutab, et Real on pakkumisest teadlik ning Benzema on seda tõsiselt kaalumas. Üleminekuturuga detailideni kursis olev ajakirjanik Fabrizio Romano lisas, et Benzema on Reali juhtkonda pakkumisest informeerinud ning vutimehe esindajad on asunud seda tõsiselt arutama.

Real on samuti Benzemale pakkunud uut kontrahti ning see on laual olnud juba alates eelmise hooaja lõpust. Seni ei ole ründaja sellele aga allkirja andnud.

Benzema praegune leping Realiga kehtib 2024. aasta suveni. The Athleticu teatel on Real valmis ründajast loobuma olukorras, kus Benzema avaldab ise soovi klubist lahkuda.

Väidetavalt laekus Benzemale suurejooneline pakkumine kaks nädalat tagasi. Seni ei ole avalikkuse ette toodud pakkumise teinud klubi nime. Mainitud ei ole ka palganumbrit. Räägitud on lihtsalt väga suurejoonelisest pakkumisest.

Viimased pool aastat on näidanud, et Saudi Araabia on vananevatest superstaaridest vägagi huvitatud ning on valmis neile maksma ka suurt palka. Al-Nassr maksab Cristiano Ronaldole hooaja eest 200 miljonit eurot, millega portugallane on praegu kõige suurema palgaga jalgpalluriks. Väidetavalt on Al-Hilal valmis Lionel Messile maksma aga 400 miljonit eurot ühe hooaja eest.

Benzema on Reali eest pidanud aastate jooksul 647 kohtumist ning löönud 353 väravat. Reali ridades on ta viiel korral kroonitud Meistrite liiga võitjaks ning neljal korral Hispaania meistriks. Hispaania karika on ta võitnud kolmel korral ning Superkarika ka kolmel korral. Klubide MM-tiitleid on tal viis. Individuaalselt on suurimaks tunnustuseks 2022. aastal võidetud Ballon d’Or.