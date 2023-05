Saudi Araabiat on juba aastaid seostatud spordipesuga (nn sportswashing): riik kasutab sporti sealsete inimõiguste probleemide varjamiseks. Saudid on seda viimastel aastatel edukalt teinud (riigis toimub F1 etapp, mitmeid suuri poksi ja UFC õhtuid on riigis korraldatud jne). Järjest tõsisemalt on ette võetud kohalik jalgpalliskeene ning seda üha suuremate sammudega.