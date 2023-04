VEERANDFINAALIDE VÕITJAD-KAOTAJAD | Mane peksis tiimikaaslast, Tuchel segast ja Benzema värava

Kaotajad: korduskohtumised. Jalgpalliajakirjanikud peavad välja otsima vanad klišeed „pall on ümmargune“ ja „kaks väravat pole mingi vahe“, sest Bayern kaotas avakohtumise 0 : 3 Manchester Cityle, Benfica 0 : 2 Milano Interile ja Londoni Chelsea niisamuti 0 : 2 Madridi Realile. Tiimide vormi arvestades tundub, et neis paarides on asi tehtud, ja kõik lootused on Napoli ja AC Milani kordusmatšil.