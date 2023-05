Kurioosium: Rootsi boikoteerib MMi, kuid võistlustel osaleb kaks nende sportlast

Eelmisel aastal ütlesid vennad Belaliad ajakirjale Mitt antud intervjuus, et pigem treenivad nad väljaspool Rootsit. Enda sõnul on nad kahekesi harjutanud nii Venemaal kui Poolas.

Rootsi poksiliit saatis rahvusvahelisele alaliidule (IBA) kirja, et küsida lisainfot. Liit uurib muu hulgas, kes on vennad mängudele registreerinud, kes on nende treeneriks registreeritud ja miks on vennad Rootsi alaliidu teadmata mängudele vastu võetud. Samuti uuritakse, kes on vendade registreerimisega seoses nende tervisetõendile alla kirjutanud.