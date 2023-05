Maailma rikkaim tegevpoksija soovib teha läbilööki golfimängijana

32-aastase mehhiklase sõnul on tema handicap olnud parimal juhul 6, kuid viimase aja vähese praktika tõttu on see langenud kümne juurde. „Armastan endiselt poksi, kuid golfist on saanud minu sõltuvus. Sain koroonaviiruse tippaegadel palju golfi mängida ning viisin oma handicap'i kuueni. Olen seekordseks matšiks tõsiselt valmistunud ja seetõttu pole ma saanud ammu golfi mängida,“ sõnas Alvarez.